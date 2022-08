Moto2, Fernandez vince a Silverstone davanti a Lopez; Vietti 6°

SILVERSTONE - Augusto Fernandez trionfa nel Gp di Gran Bretagna, valido come dodicesimo appuntamento del mondiale di Moto2. Il pilota spagnolo del Team Ajo, dopo una bella bagarre con Ai Ogura e Aron Canet, nel finale della gara di Silverstone supera Alonso Lopez, che a poche curve dal termine si vede strappare quella che sarebbe stata una splendida vittoria da rookie. Dixon completa il podio, mentre Celestino Vietti arriva sesto dopo aver scontato un long lap penalty, perdendo per la prima volta in stagione la testa della classifica proprio a favore di Fernandez.