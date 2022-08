Moto2, Gp Austria: trionfa Ogura, cade Vietti

SPIELBERG - Ai Ogura trionfa nel Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota giapponese, sul Red Bull Ring, ha la meglio nel finale sul compagno di squadra Somkiat Chantra, che sul podio precede Jake Dixon. Quarta posizione per Pedro Acosta davanti ad Augusto Fernandez e Aron Canet. Beffa per Celestino Vietti, che cade a nove giri dal termine chiudendo con uno zero pesante, soprattutto perché l'italiano era in lotta per la vittoria e, con un successo, avrebbe potuto prendersi la leadership del Mondiale.