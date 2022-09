Moto2: a Misano vince Alonso Lopez, cade Vietti

MISANO ADRIATICO - E' un trionfo per Alonso Lopez al Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota spagnolo, sul circuito di Misano, ottiene la prima vittoria assoluta nella categoria. A completare il podio dietro a lui ci sono Aron Canet e Augusto Fernandez, mentre in quarta posizione c'è Albert Arenas davanti ad Ai Ogura. Caduta e zero pesante per Celestino Vietti, che ora vede allontanarsi la vetta della classifica occupata da Fernandez e distante 42 punti.