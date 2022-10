Moto2, Arbolino e le lacrime per Simoncelli: "Ho vinto e pensato a lui"

SEPANG - Tony Arbolino ha vinto la sua terza gara in Moto2 in un giorno speciale, e su una pista speciale. Il GP della Malesia rievoca infatti la tragedia del 2011, quando sul circuito di Sepang l'astro nascente di Marco Simoncelli perse la vita in uno sfortunatissimo incidente. Il fatto che l'edizione 2022 sia capitata proprio il 23 ottobre, giorno del fattaccio, non fa che acuire ancora di più il dolore. Un dolore a cui ha partecipato lo stesso centauro 22enne, che dopo la vittoria ha spiegato: "Sinceramente, il mio primo pensiero dopo aver tagliato il traguardo è andato a Marco", le sue parole a Sky Sport.