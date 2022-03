Moto3, Guevara in pole a Losail. Foggia 5° nella prima qualifica del 2022

DOHA - Izan Guevara si aggiudica la prima pole position della carriera e lo fa nel primo weekend stagionale in Qatar. In attesa della MotoGp, lo spagnolo (Gaviota GASGAS Aspar Team) fa segnare il tempo migliore in 2:04.811 nella sessione dedicata alla Moto3, andando a completare la prima fila con Ayumu Sasaki (Sterilgarda Max Racing Team) e Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo). I nomi italiani iniziano dalla seconda fila con Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) e Dennis Foggia (Leopard Racing), rispettivamente quarto e quinto davanti a Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI).