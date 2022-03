Moto3: Foggia stravince in Indonesia e si prende la testa del mondiale

ROMA – Il Gran Premio dell’Indonesia di Moto3 incorona Dennis Foggia. Sul circuito di Mandalika, il pilota azzurro in sella alla Leopard Racing domina il secondo appuntamento della stagione, conquistando una gara che lo ha visto al comando sin dalle battute iniziali. Nulla da fare per lo spagnolo Izan Guevara (GasGas), che nel finale recupera terreno ma chiude a oltre 2.5 secondi di distanza. Sul podio - per la prima volta - anche il poleman Carlos Tatay (CFMoto), mentre completano la Top 5 Sergio Garcia (GasGas) e Deniz Oncu (Ktm). Incidente proprio all'ultimo giro per Andrea Migno (Honda), reduce dal successo in Qatar, che si scontra con il connazionale Stefano Nepa e vede sfumare punti importanti in ottica classifica. Anche in virtù di ciò, diventa proprio Dennis Foggia il nuovo leader del mondiale.