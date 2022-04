Moto3, Surra non correrà ad Austin: dichiarato 'unfit' dopo la caduta nelle FP3

AUSTIN - Alberto Surra è stato vittima di una brutta caduta in occasione delle FP3 del Gp delle Americhe di Moto3, tenendo tutti con il fiato sospeso per alcuni secondi. Dopo aver perso il controllo della sua moto, quest'ultima ha toccato le barriere e gli è finita addosso. Il 17enne azzurro è stato immediatamente caricato sull'ambulanza e trasportato al centro medico, dove fortunatamente sono state escluse gravi lesioni. Il referto parla di una possibile microfrattura allo scafoide, ma il suo weekend a Austin è finito anzitempo.

Surra 'unfit' per la gara

La clinica del tracciato ha optato per la via della precauzione ed il pilota prodotto della VR46 Academy è stato dichiarato 'unfit'. Niente Gp delle Americhe dunque per Surra, che spera di ritornare in pista al più presto e mette nel mirino già il prossimo appuntamento, ovvero il Gran Premio del Portogallo, in programma tra due settimane sul tracciato di Portimao.