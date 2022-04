Moto3, Gp Americhe: trionfa Masia davanti a Foggia e Migno

AUSTIN - Il vincitore del Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento stagionale della Moto3, è Jaume Masia. Lo spagnolo riesce ad avere la meglio in un finale al cardiopalma sul circuito di Austin e nega all'Italia una fantastica tripletta (in virtù delle vittorie di Bastianini e Arbolino) per un soffio. Niente da fare per Andrea Migno, sorpassato proprio all'ultimo giro dal rivale, né per Dennis Foggia, che ci ha provato fino all'ultimo senza successo. Gara comunque più che positiva per gli azzurri, costantemente in lotta per le posizioni di vertice. In top ten anche un altro italiano, ovvero Riccardo Rossi, nono.