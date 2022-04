Moto3: Garcia vince il Gp del Portogallo, in Top 10 Migno e Foggia

PORTIMAO - Sergio Garcia trionfa nel Gran Premio del Portogallo, quinto appuntamento stagionale della Moto3. Il pilota spagnolo (GasGas) può festeggiare al termine di una gara molto combattuta sul tracciato di Portimao e sale in testa al campionato. Scavalcato l'azzurro Dennis Foggia per soli due punti (83 contro 81). Sul podio anche Jaume Masia (KTM) e Ayumu Sasaki (Husqvarna). Giornata non particolarmente fortunata per gli italiani, mai in lotta per le posizioni di vertice. Il migliore è Andrea Migno (Honda), che chiude settimo. In Top 10 anche Dennis Foggia (Honda), nono; undicesimo infine Riccardo Rossi (Honda).