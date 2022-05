Moto3, Gp Spagna: vince Guevara, Foggia fuori dalla zona punti

JEREZ DE LA FRONTERA - E' Izan Guevara a vincere il Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Moto3. Il classe 2004 spagnolo, 18 anni non ancora compiuti, trionfa grazie a un sorpasso nel settore finale che beffa soprattutto Deniz Oncu, al comando fino a quel momento e quarto al traguardo. Secondo posto per Sergio Garcia, che allunga così in classifica su Dennis Foggia, diciottesimo e fuori dalla zona punti. Completa il podio Jaume Masia davanti appunto a Oncu. Male gli italiani: il migliore è Matteo Bertelle, undicesimo.