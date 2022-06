Moto3, Gp Catalogna: Dennis Foggia si prende la pole position

MONTMELO – Nelle qualifiche del Gp di Catalogna di Moto3 brilla Dennis Foggia. Il pilota italiano sulla Honda del Leopard Racing firma il miglior giro in 1:48.290 e scatterà davanti a tutti. Decisivo un super quarto settore per avere la meglio del turco Deniz Oncu (+0”138). Terza piazza invece per lo spagnolo Izan Guevara (+0”247), mentre completano la Top 5 il francese Fellon ed il giapponese Yamanaka. Le buone notizie per il tricolore tuttavia non sono finite visto che un grande Riccardo Rossi, in sella alla sua Honda del SIC58 Squadra Corse, ha centrato il sesto posto (+0”457). Alle sue spalle il leader del mondiale Sergio Garcia. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Matteo Bertelle è 12°, mentre Andrea Migno 15°. Out in Q1 infine Elia Bartolini e Stefano Nepa, i quali scatteranno rispettivamente dalla 23esima e 25esima casella.