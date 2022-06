Moto3, Gp Catalogna: vince Guevara, ritiro per Foggia

MONTMELO - E' Izan Guevara a conquistare il Gran Premio di Catalogna, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di Moto3. Il giovane spagnolo, sul circuito di Barcellona, domina gli ultimi giri e precede con un discreto vantaggio su David Munoz, che a sua volta precede Tatsuki Suzuki e Sergio Garcia, beffato all'ultimo e costretto ad accontentarsi del quarto posto ai piedi del podio. Quinta posizione per Deniz Oncu davanti a Carlos Tatay. Garcia rimane comunque al comando della classifica piloti davanti a Guevara e Masia, mentre Dennis Foggia è quarto in graduatoria dopo il ritiro odierno per problemi alla moto.