Moto3, Foggia vince a Silverstone: cadono Garcia e Guevara

Il Gp di Gran Bretagna vede il trionfo dell'italiano del team Leopard davanti a Masia in una lotta appassionante negli ultimi giri; out per contatti di gara i due spagnoli che guidano la classifica del mondiale

SILVERSTONE - Il Gp di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del mondiale Moto3, vede la vittoria di Dennis Foggia. Gara pazza a Silverstone, dove il pilota azzurro vince un'intensa bagarre negli ultimi giri, spuntandola su Jaume Masia, a sua volta protagonista di una prestazione strepitosa, essendo infatti partito 21esimo. A completare il podio è Deniz Oncu. Foggia e Masia riaprono quindi il mondiale (a -2 e -55 dalla vetta), complici le cadute di Izan Guevara e Sergio Garcia a causa di contatti di gara con Sasaki e Ortolà. L'ordine di arrivo Foggia Masia Oncu Toba Nepa Moreira McPhee Yamanaka Migno Tatay Artigas Ogden Fellon Rossi Fernandez Bartolini Aji Furusato Surra Carraro Whatley M. Garcia Carrasco OUT

