Moto3, Gp Austria: trionfa Sasaki, dodicesimo Foggia

SPIELBERG - Ayumu Sasaki trionfa nel Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di Moto3. Il classe 2000 giapponese, sul Red Bull Ring di Spielberg, conquista il successo davanti al connazionale Tatsuki Suzuki e a David Munoz, che chiude sull'ultimo gradino del podio. Quarta posizione per Deniz Oncu davanti a Sergio Garcia, mentre in sesta posizione c'è Diogo Moreira. Chiude indietro Dennis Foggia, che non riesce a rimanere nelle posizioni importanti e arriva dodicesimo al traguardo. In testa alla classifica c'è sempre Garcia, mentre Foggia ha un ritardo di 44 punti.