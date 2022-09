Moto3: Foggia vince a Misano, Mondiale riaperto

MISANO ADRIATICO - E' un trionfo per Dennis Foggia nel Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Moto3. Il pilota italiano, sul circuito di Misano Adriatico, vince il duello con Jaume Masia, Izan Guevara e Deniz Oncu, che chiudono rispettivamente secondo, terzo e quarto. In quinta piazza c'è invece Daniel Holgado davanti a Tatsuki Suzuki. In classifica Foggia è ora terzo e si avvicina alla vetta, conquistata quest'oggi da Guevara, mentre Garcia ha chiuso la sua gara dopo 17 giri, causa una bandiera nera ricevuta per guida irresponsabile.