Moto3, Gp Thailandia: vince Foggia davanti a Sasaki, terzo Rossi

BURIRAM - Dennis Foggia vince il Gp di Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto3. Sul circuito di Buriram, il pilota italiano del team Leopard s'impone al termine di una gara molto equilibrata e guadagna punti importanti in ottica classifica generale, portandosi a -49 dal leader Guevara. Sul podio anche il giapponese Ayumu Sasaki ed il connazionale Riccardo Rossi. Molto combattuta infine la lotta per il quarto posto, che alla fine premia un altro azzurro, ovvero Stefano Nepa. Sorride Izan Guevara, quinto, che limita i danni ed a tre gare dalla fine resta saldo in vetta al Mondiale. Molto pesante invece lo zero collezionato da Sergio Garcia.