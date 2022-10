Moto3: Izan Guevara vince in Australia ed è campione del mondo

PHILLIP ISLAND - Il titolo 2022 di Moto3 va a Izan Guevara. Il pilota spagnolo del team GasGas vince il Gran Premio d'Australia, valevole per la terzultima tappa del Mondiale, conquistando matematicamente il titolo piloti. A due gare dal termine del campionato, infatti, il vantaggio su Sergio Garcia e Dennis Foggia è aumentato rispettivamente a 65 e 67 punti, rendendo impossibile la rimonta. Sul podio a Phillip Island ci vanno anche Deniz Oncu e lo stesso Garcia, in seconda e terza posizione. Quarta piazza per Ayumu Sasaki, mentre Foggia è nono davanti a Riccardo Rossi.