Moto3, McPhee vince in Malesia: Foggia 6°, Migno lontano

SEPANG - Finale in volata per il GP di Malesia, con ben sei piloti in corsa per la vittoria: alla fine, a spuntarla è John McPhee, che centra così la sua qurta vittoria in carriera nella categoria. Il britannico batte il suo compagno nel team "Sterilgarda Husqvarna" di Max Biaggi, Ayumu Sasaki, di solo 48 millesimi, mentre a completare il podio è Sergio Garcia. Anche Dennis Foggia era in gioco in questo gruppo, ma non è riuscito a prevalere sugli avversari, chiudendo sesto. Dodicesimo, invece, Izan Guevara, dopo il titolo conquistato settimana scorsa a Phillip Island. Male gli altri italiani dopo le belle qualifiche di ieri: Rossi e Nepa sono caduti, Migno è arrivato 14°.