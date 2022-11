Moto3, Guevara vince a Valencia: Foggia giù dal podio

VALENCIA - Non poteva che essere Izan Guevara a conquistare il GP di Valencia, ultima prova del mondiale di Moto3. Il talento spagnolo, già certo della vittoria del titolo, ha fatto sua anche la gara sul circuito Ricardo Tormo, chiudendo in bellezza la stagione. Battuto Deniz Oncu, che va ad un passo dalla prima vittoria in Moto3 e non trattiene le lacrime a fine gara. Terzo Sergio Garcia, mentre il miglior azzurro è Dennis Foggia, quarto a Valencia e aritmeticamente terzo in classifica generale. Completano la Top 10 Sasaki, Fernandez, Munoz, Moreira (rookie of the year), Yamanaka e Holgado. A punti anche Andrea Migno, 15°.