Moto3, incidente pazzesco tra Kelso e Holgado dopo il traguardo

L'esito dei controlli

Kelso è rimasto a terra dolorante dopo il botto, riuscendo poi ad alzarsi a fatica. Per lui è arrivato subito il trasporto in ospedale. Gli esami effettuati subito dopo il brutto incidente hanno evidenziato la rottura della caviglia per il pilota australiano, per cui ora si prospetta uno stop di durata ancora indefinita.