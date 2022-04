Petrucci, vittoria all'esordio nel MotoAmerica Superbike

ROMA - Debutto fantastico nel MotoAmerica Superbike per Danilo Petrucci, che al Circuit of the Americas di Austin, in occasione del primo appuntamento della stagione 2022, conquista una splendida vittoria. Il pilota italiano è scattato dalla prima fila in Gara 1, ma nelle battute iniziali ha faticato, trovandosi ad occupare la quinta piazza. Tuttavia, con il passare dei giri ha risalito la china e, una volta agguantata la prima posizione, non l’ha più mollata fino alla vittoria finale, ottenuta con grande merito.