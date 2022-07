Superbike, Bautista: "A Donington non è stato facile, avevo dolore alla mano"

ROMA - La Superbike fa tappa a Donington e la Ducati rischia di sciogliersi. A tenere a galla la scuderia italiana ci ha però pensato Alvaro Bautista che è riuscito a nascondere le problematiche della casa di Borgo Panigale, arrivando secondo nella gara-2 del weekend in Gran Bretagna. Queste le sue parole a motori spenti: "Malgrado la caduta di gara-1 credo che sia stato un weekend molto positivo date le difficoltà che avremmo potuto incontrare. Non è stata una gara facile, soprattutto per il dolore alla mano dopo la caduta. Ma ho stretto i denti e sono riuscito a rimanere vicino a Razgatlioglu e Rea per poi conquistare anche la seconda posizione. Most (Repubblica Ceca, ndr) è un circuito che credo possa essere più adatto alle nostre caratteristiche".