Superbike, Razgatlioglu: "Sono tornato, ora ragiono gara per gara"

ROMA - Toprak Razgatlioglu fa il pieno a Donington nella quinta tappa della Superbike e ora il duo Bautista-Rea è più vicino in classifica . Il turco sembra aver ritrovato lo smalto dello scorso anno, quando strappò il titolo al britannico, e questo si evince anche dalle sue parole, riportate da "Motorsport": "Quest’anno - afferma il turco - non abbiamo iniziato bene, ma questo weekend siamo riusciti a conquistare tre vittorie. Sono molto felice, voglio ringraziare il mio team per il lavoro incredibile che ha fatto. Ora mi sento come il Toprak dello scorso anno . Mi piace questo stile e sono molto contento di questo".

Le parole di Razgatlioglu

Gara 1, Superpole Race e Gara 2: Razgatlioglu cannibalizza Donington e riacquista fiducia per il resto della stagione. "In Gara 2 - dice il campione del mondo in carica - sapevo che Johnny fosse dietro di me, ho solo aspettato e cercato di conservare la gomma posteriore. Quando ho visto che sulla lavagna che avevo tre decimi di vantaggio ho iniziato a spingere. Sono molto felice della vittoria di oggi". Ora sembra che il pilota Yamaha si sia messo alla caccia dei rivali e conclude: "Il vero Toprak è tornato, ora vedremo le prossime gare. Il campionato è ancora lungo, ci sono molte gare e dobbiamo continuare a lottare. Sono più vicino, non so quanti punti ho, mi sto solo concentrando sul lavoro. Ragiono solo gara per gara".