Superbike, superpole Repubblica Ceca: Rea precede Razgatlioglu

MOST - Jonathan Rea fa sua la superpole di Most, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda la Superbike. Il pilota della Kawasaki ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1'30"947, precedendo la Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu e la Ducati Panigale V4R di Michael Ruben Rinaldi. In lotta per la vittoria in gara-1 può inserirsi anche lo spagnolo Alvaro Bautista, quarto a precedere Alex Lowes e Garrett Gerloff. Tra gli italiani da segnalare l'ottavo e il nono posto di Andrea Locatelli e Axel Bassani.