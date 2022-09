Superbike, Magny-Cours 2022: diretta tv, orari e programma

ROMA - La Francia ospita il settimo appuntamento della stagione 2022 di Superbike. Sul circuito di Magny-Cours andrà infatti in scena un'altra tappa del Mondiale in corso. Si parte nella giornata di venerdì 9 settembte dalle 10:30 con la prima sessione di prove libere, per poi avvicinarsi alla domenica con gara-2 che chiuderà il programma. La copertura televisiva della tappa è garantita integralmente da Sky Sport MotoGp (canale 208 del telecomando di Sky), mentre su TV8 sarà possibile seguire gara-1 e gara-2 in differita. La Superbike sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.