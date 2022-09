Superbike, Rinaldi ancora in Ducati: contratto rinnovato fino al 2023

ROMA - Sarà ancora Michael Rinaldi il partner di Alvaro Bautista nella Ducati in Superbike . La casa di Borgo Panigale ha infatti esteso il contratto dell'italiano e conferma così la propria line-up anche per la prossima stagione. “Sono molto contento di correre anche il prossimo anno per Aruba.it Racing – Ducati perché - ha detto Rinaldi - credo fermamente in questo progetto . Sono inoltre molto fiducioso sul fatto di poter raccogliere nel 2023 tutto ciò che abbiamo seminato finora".

Il commento di Rinaldi

Salito finora tre volte sul podio, Rinaldi sta conducendo una stagione concreta in Superbike, che lo ha portato con una certa continuità in top-10. Tuttavia il riminese non vuole accontentarsi: "Sarò il primo a lavorare ancora più duramente, sia durante l'inverno che in pista, per ottenere risultati migliori ed avere quella costanza è un po’ mancata nella scorsa stagione e in quella in corso". Poi il 26enne riminese conclude: "Voglio ringraziare Stefano Cecconi, Claudio Domenicali, Luigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Serafino Foti e tutte le persone che mi hanno dato fiducia. Non vedo l’ora di essere a Barcellona per ottenere un bel risultato e ripagare questa fiducia. E sono sicuro che il 2023 sarà un grande anno per noi”.