Superbike, Razgatlioglu: "Ho bisogna di vincere già da Portimao"

"Spero in una bella sfida"

Niente voli pindarici o proiezioni troppo in là nel tempo, ma cominciare a recuperare punti da Portimao per centrare rimonta e bis iridato. "Quest'anno tutti sono più veloci in pista, quindi dovremmo esserlo ancora di più per vincere. Spero in una bella sfida in pista, ma soprattutto ho bisogno di lottare ancora per la vittoria. A Barcellona non è stato facile per noi, quindi ricerco le stesse sensazioni di Donington o Magny-Cours, ma ora bisogna solo concentrarci gara per gara”, queste le parole di Razgatlioglu.