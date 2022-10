Supersport: Victor Steeman è morto dopo l'incidente in Portogallo

ROMA - Non c'è stato niente da fare per Victor Steeman. Il ventiduenne pilota olandese, vittima di un incidente durante la gara di Supersport in Portogallo, è deceduto a pochi giorni dal brutto incidente all'ospedale di Faro, dove era stato immediatamente trasportato dopo l'episodio. Ad annunciarlo è stata la Superbike con una nota: "La FIM, il paddock del WorldSBK e l’Autodromo Internacional do Algarve porgono le loro più sentite condoglianzeo. Dopo il serio incidente occorso durante Gara 1 del Campionato del Mondo FIM Supersport 300 in occasione del Round Pirelli del Portogallo all’Autodromo Internacional do Algarve, è con grande tristezza che comunichiamo la scomparsa di Victor Steeman - si legge -. Steeman è rimasto coinvolto con altri piloti in un incidente in curva 14: la gara è stata immediatamente sospesa con le bandiere rosse. Il personale medico e le relative vetture sono immediatamente giunte sul posto per soccorrere il pilota poi trasportato al centro medico del circuito per poi essere successivamente trasferito in elicottero all’ospedale di Faro. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo staff medico del circuito, dai commissari, dallo staff ospedaliero, Steeman purtroppo non è riuscito ad andare oltre le lesioni riportate".