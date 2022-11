Superbike Indonesia: Bautista secondo in gara-1, festa rimandata

MANDALIKA - Niente festa al sabato per Alvaro Bautista, che chiude al secondo posto gara-1 a Mandalika, durante la tappa in Indonesia valevole per il Mondiale 2022 di Superbike. Nella prima sfida del penultimo appuntamento stagionale, lo spagnolo di Ducati deve accontentarsi della seconda piazza dietro a Toprak Razgatlioglu, che così mantiene vive le (pochissime) speranze di rimonta per il titolo. Bautista avrà però un nuovo match point nella notte italiana tra sabato e domenica, quando i piloti scenderanno in pista per la Superpole Race, dove l'iberico dovrà vincere sperando che il turco non vada oltre l'ottava posizione. Fuori dai giochi, invece, Jonathan Rea, distante 102 punti dopo il terzo posto di stamattina. Seguono al traguardo i due italiani Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi, rispettivamente quarto e quinto.