Superbike, Ducati pigliatutto: titolo anche per l’azzurro Bassani

MANDALIKA – Non c'è due senza tre per la Ducati, che in Indonesia mette la ciliegina sulla torta ad una stagione davvero fantastica. Dopo i titoli mondiali di Pecco Bagnaia in MotoGP ed Alvaro Bautista in Superbike, un altro grande risultato porta la firma di Axel Bassani. Il pilota italiano classe 1999, nativo di Feltre, ha infatti conquistato il titolo di ‘Best Independent Rider’, rendendo ancora più speciale il weekend per il team di Borgo Panigale. A Mandalika, l'azzurro ha chiuso al quinto posto gara-2 ed ha sugellato un titolo di fatto mai in discussione.