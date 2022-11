Ducati, ecco com’è andata l’ultima gara di Jack Miller

ADELAIDE – L'ultima di Jack Miller in sella alla Ducati ha avuto luogo nei pressi di Adelaide, dove è andato in scena il round conclusivo dell’Australian Superbike. Il talento di MotoGP ha scelto casa sua per congedarsi dal team di Borgo Panigale, che lascerà dopo cinque anni. Miller è dunque salito in sella alla Panigale V4R per l'ultima volta ed ha salutato la Ducati a testa alta, mandando in visbilio la sua gente. Nonostante questa tre giorni non gli abbia portato molto fortuna, Jack aveva detto che il suo obiettivo era quello di divertirsi e viene da pensare che ci sia riuscito.