Ducati e il desiderio di Bautista: "Spero in una wild card in MotoGP"

ROMA - Non solo MotoGP : se il 2022 della Ducati è stato indimenticabile, gran parte del merito va anche ad Alvaro Bautista , che ha vinto il titolo mondiale in Superbike . Il pilota spagnolo, dal suo arrivo nel campionato delle derivate di serie, ha dimostrato di poter ancora essere competitivo, fino a conquistare, a 38 anni, il suo secondo titolo in carriera, dopo quello della 125 nel 2006. Nonostante il sorriso ritrovato in Superbike, il nativo di Talavera de la Reina non nasconde il desiderio di tornare a macinare chilometri con la MotoGP, almeno per un po': "Aspettiamo di vedere se mi fanno fare un test con la MotoGP, perché sembra una moto divertente - ha confessato in un'intervista rilasciata ad AS -. Se avrò buone sensazioni, avanzerò il mio secondo desiderio: ottenere una wild card. Ma prima di tutto provare la moto, fare qualche giro, sentire quella sensazione di potenza, i freni in carbonio, la stabilità... Soprattutto ora che mi sento un pilota più completo, con più esperienza, più consapevole di quello che voglio".

Bautista e il ritiro

Nonostante l'età avanzata per un professionista, Bautista non vuole sentir parlare di ritiro: "Non l'ho mai preso in considerazione, nemmeno nei momenti più bui. Negli anni con la Honda in Superbike, per esempio, sentivo comunque che stavo migliorando, crescendo. Adesso sto vivendo un momento molto bello, e sono concentrato a pensare giorno per giorno. Ho rinnovato con Ducati anche per il 2023, e voglio continuare così. Sto vivendo il momento migliore della mia carriera, dal punto di vista fisico e mentale. Mi diverto molto perché ho un'età per la quale so cosa voglio fare e per cosa posso lottare".