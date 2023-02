Superbike, Ducati vola nei test di Phillip Island con Bautista e Rinaldi: la classifica

ROMA - Alvaro Bautista ha chiuso davanti a tutti la seconda giornata di test a Phillip Island, nell'ultima finestra di test prima del via ufficiale alla stagione di Superbike. Lo spagnolo della Ducati, vincitore del titolo dello scorso anno, ha chiuso con il tempo di 1:30.272, fatto registrare nelle FP3, che lo ha posto anche in cima alla classifica combinata dei due giorni. Da sottolineare anche la costanza del compagno di scuderia Michael Rinaldi, che ha chiuso in 1:30.501, terzo tempo in combinata dietro a un ottimo Andrea Locatelli, su Yamaha (a +0.072 da Bautista). Appena giù dal podio virtuale della classifica combinata dei due giorni di test, in appena 65 millesimi, ecco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) e Dominique Aegerter (Yamaha). Fuori dalla top-10 (undicesimo), invece, Danilo Petrucci, in 1:31.351 come miglior tempo nelle quattro sessioni. Venerdì 24 febbraio, il via al primo weekend di gara, sempre a Phillip Island.