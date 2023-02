Superbike Ducati, Bautista carico in vista del primo round: "Tutto sotto controllo"

ROMA - Alvaro Bautista ha chiuso davanti a tutti la seconda e ultima finestra di test ufficiali di Superbike a Phillip Island , a pochi giorni dal via al campionato, sempre sull'iconico tracciato australiano . "Sono felice perché abbiamo una buon moto su cui mi sono sentito bene fin dal primo momento, non abbiamo dovuto fare grandi cambiamenti perché mi adattassi, siamo stati subito veloci e continui. Penso che questa sia stata una delle mie migliori preseason di sempre , perché mi sento forte: quando ho voluto fare il tempo veloce l’ho fatto, e quando ho cercato il ritmo sono riuscito a trovarlo. Sento che è tutto sotto controllo, quindi sono felice ", ha spiegato ai canali ufficiali Superbike. Il campione iridato in carica ha poi aggiunto: "Oggi eravamo concentrati più sul feeling con la moto. Ieri abbiamo provato il setup e oggi lo abbiamo mantenuto perché mi era piaciuto. Ci siamo poi concentrati sulle gomme, soprattutto in vista della gara. Sono contento, perché ho avuto un buon passo e un buon feeling con la moto: siamo pronti per il weekend".

La lotta per il titolo

Se l'azione dei test ha restituito un Bautista ancora in ottima forma, c'è da segnalare anche l'apparente crescita di concorrenza, anche oltre i "soliti" Razgatlioglu e Rea: "Toprak e Jonathan saranno lì per il titolo, e anche Michael Rinaldi ha tenuto un ottimo livello nella preseason: vedremo se riuscirà a mantenerlo in gara. Anche Andrea Locatelli è molto forte, soprattutto qui a Phillip Island. Ma non dimentichiamo le altre Yamaha, come Remy Gardner e Dominique Aegerter. Mi aspetto molta lotta davanti, sarà più difficile dell’anno scorso", ha analizzato l'iberico.

I risultati del weekend passeranno anche per la scelta degli pneumatici; a riguardo, Bautista ha concluso: "Per le gare lunghe non penso ci saranno molte opzioni: per il mio stile preferisco una gomma più morbida, che però in confronto alle gomme standard è più dura. Quindi sarà difficile guidare e avere un buon feeling, ma vale per tutti. Per la Superpole, Pirelli sta pensando di proporre come opzione le SC0. Oggi ho fatto una simulazione di Superpole Race: è andata bene, il tempo sul giro era buono così come la durata delle gomme. Quindi vedremo, perché in vista del weekend dovremo verificare le condizioni meteo e tutto il resto. Abbiamo le idee abbastanza chiare, dobbiamo solo prendere una decisione".