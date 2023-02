Superbike, GP Imola torna nel calendario: ecco quando si disputerà

ROMA - Il Gran Premio di Imola torna nel calendario di Superbike nel 2023. Ad annunciarlo è lo stesso campionato tramite i propri canali social, spiegando che la seconda data italiana in programma, dopo quella di Misano, è in programma nel weekend tra il 14 e il 16 luglio, come settimo round. L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari torna nel calendario di Superbike dopo tre stagioni di assenza, e dopo aver fatto il proprio esordio nel 2001.