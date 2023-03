Superbike, è già dominio Ducati: Bautista vince anche gara-2 a Mandalika

MANDALIKA - Alvaro Bautista vince anche gara-2 nella tappa di Mandalika, valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Dopo una caduta nella Superpole Race, conquistata da Toprak Razgatlioglu, lo spagnolo si riscatta con la sua Ducati firmando la doppietta del weekend in Indonesia dopo il primo posto in gara-1 al sabato. Il turco, che chiude in seconda piazza l'ultimo appuntamento del fine settimana, vede ora aumentare a 37 punti il distacco dalla vetta della classifica piloti, occupata dal campione in carica.