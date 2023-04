Superbike, Petrucci punta il record per entrare nella storia

ROMA - Danilo Petrucci ha vissuto diverse avventure negli ultimi anni, passando dalla MotoGP alla MotoAmerica, fino alla Dakar; nel 2023, con la Ducati del team Barni , il ternano è approdato in Superbike . E proprio ai microfoni del sito ufficiale della competizione, il centauro italiano ha dichiarato di voler centrare una vittoria per raggiungere un risultato storico, ovvero quello di diventare l'unico pilota al mondo ad aver vinto una gara in MotoGP, MotoAmerica, Dakar e, appunto, la Superbike. Un'idea nata provo quando correva nella serie d'Oltreoceano: "Ho iniziato a cercare su Google quali piloti fossero riusciti a vincere sia in MotoGP che in Superbike. Sono tutti nomi importanti. Mi sono detto che io potevo essere uno di loro e considerando che ho anche vinto una tappa alla Dakar… potrei essere l’unico al mondo a farcela. Per questo motivo sono qui, per provare a vincere almeno una gara".

Petrucci, sogno mondiale in Superbike

Ma non solo, perché per Petrucci questa stagione serve anche per capire se c'è la possibilità di approdare in un team di alta fascia per puntare al mondiale: "Non posso chiudere la carriera senza provarci! Non so se riuscirò a vincere un titolo mondiale ma devo provarci, devo chiudere la carriera pensando di aver dato tutto. Quest’anno serve per capire se l'anno prossimo posso farcela". Per Petrucci si è trattato di un ritorno alle derivate di serie, dopo aver corso in STK600 e STK1000: "Mi sto adattando bene, per me rappresenta una grossa sfida, dato che è tutto nuovo, nonostante io sia abbastanza esperto. In più, il livello dei piloti è molto alto".