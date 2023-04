Superbike Olanda: Ducati inarrestabile, Bautista vince gara-1

ASSEN - Alvaro Bautista conquista gara-1 della tappa in Olanda, valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Nel primo round del terzo appuntamento stagionale, il pilota Ducati parte quarto e dopo pochi giri prende il comando, gestendo senza troppi problemi la leadership e infilando un successo pesante. Sul podio salgono anche Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, entrambi distanti oltre tre secondi dal campione in carica. Quarta posizione per Andrea Locatelli, che precede l'altra Ducati di Axel Bassani. Nona piazza, invece, per Danilo Petrucci, sempre su una moto di Borgo Panigale.