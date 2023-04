Superbike: tripletta Bautista ad Assen, sua anche gara-2. Ducati fa 400

ASSEN - Alvaro Bautista padrone assoluto in Olanda. Nella domenica sul circuito di Assen, dopo aver vinto gara-1 al sabato e la Superpole Race al mattino, il campione in carica si prende anche gara-2 e blinda ulteriormente il primo posto in classifica piloti di Superbike. E' festa anche per Ducati, che ottiene il sigillo numero 400 nella categoria. Secondo posto per Toprak Razgatlioglu, mentre a chiudere il podio c'è l'altra Yamaha di Andrea Locatelli, davanti ad Aegerter e Bassani. Nona piazza per Danilo Petrucci. Cade Jonathan Rea, che così perde terreno dalla vetta, mentre è protagonista di un brutto incidente Michael Van der Mark, portato fuori in barella.