Ducati, Bautista stravince gara-1 a Barcellona. Scintille Rinaldi-Bassani

BARCELLONA - Alvaro Bautista si impone nella gara-1 del GP di Catalogna, quarto round del mondiale 2023 di Superbike. Lo spagnolo, fresco di rinnovo con Ducati, parte dalla pole position e domina la gara, senza mai perdere la prima posizione e facendo il vuoto dietro di sè. A completare il podio sono Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, che hanno dato vita a un bel duello nel finale. Protagonisti in negativo sono Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani: i due piloti della Ducati, ingaggiati nel duello per il futuro sulla moto ufficiale, si sono beccati in pista, con il secondo che è arrivato ad abbattere il primo, poche curve da un contatto simile, ma a parti invertite. Bassani è stato quindi punito con un long lap penalty, dopo il quale è riuscito a rimontare fino alla quarta posizione; ma negli ultimi cinque giri il pilota del team Motocorsa ha pagato il degrado delle gomme, chiudendo poi addirittura settimo. La gara era stata interrotta dopo tre giri dalla bandiera rossa per la caduta di Granado, uscito in barella ma cosciente.