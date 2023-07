Superbike, Superpole da record per Razgatlioglu a Most: Bautista 7°

MOST - Toprak Razgatlioglu conquista il miglior tempo nella Superpole del Gran Premio di Repubblica Ceca di Superbike: il talento turco della Yamaha ferma il cronometro in 1:30.801, facendo segnare il nuovo record del tracciato di Most. A completare la prima fila sono due piloti italiani, Danilo Petrucci, in crescita costante, e Michael Ruben Rinaldi, "promosso" dalla quarta posizione dopo la classifica leggermente ridisegnata dai commissari, in quanto gli ultimi passaggi sono stati completati in regime di bandiera gialla. Leggermente attardato il campione della Ducati Alvaro Bautista, in difficoltà per tutta la sessione ma capace, alla fine, di piazzarsi in settima fila, quindi non lontano dalle primissime posizioni.