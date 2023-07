Superbike, Rea trionfa in gara-1 a Most: Petrucci a podio, Bautista 12°

MOST - Jonathan Rea conquista la prima vittoria stagionale in Superbike aggiudicandosi il primo posto in gara-1 del Gran Premio di Repubblica Ceca. Una gara condizionata dalla pista bagnata, che ha regalato imprevedibilità fin dalla griglia: infatti, se la maggior parte dello schieramento aveva le gomme da bagnato, alcuni piloti avevano azzardato da subito le intermedie. Tra questi ultimi, proprio Rea e Toprak Razgatlioglu, arrivato secondo davanti a uno stoico Danilo Petrucci, che centra un altro podio tra le derivate di serie. Solo dodicesimo Alvaro Bautista: il campione del mondo della Ducati era partito con le gomme da bagnato, ed è stato costretto a tornare ai box per montare le slick. Stessa sorte per Axel Bassani, il quale, dopo una partenza sprint con oltre 6" di vantaggio dopo una manciata di passaggi, ha chiuso settimo in rimonta.