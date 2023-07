Superbike, Superpole Race Most: Bautista 3° in rimonta, vince Razgatlioglu

MOST - Toprak Razgatlioglu si aggiudica la Superpole Race del Gran Premio di Repubblica Ceca, ottavo round del mondiale Superbike, battendo in un avvincente testa a testa Jonathan Rea. Per il britannico della Kawasaki si tratta di una bella conferma dopo la vittoria di ieri in gara-1. A completare il podio è Alvaro Bautista, che, dopo un sabato complicato, sfodera una prestazione delle sue rimontando dalla 14° posizione e superando nelle ultime curve Axel Bassani, quarto. Appuntamento alle 14 per gara-2, che si prospetta ancora di alto livello.