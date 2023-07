Superbike, doppietta Ducati in gara-2 a Most: vince Bautista, Petrucci 2°

MOST - Alvaro Bautista ritrova il sorriso in Repubblica Ceca, aggiudicandosi gara-2 a Most, ottavo round della Superbike e ultimo prima della sosta del campionato. Il campione della Ducati, dopo la rimonta nella Superpole Race, conclude al meglio un weekend complicato, dopo una lunga battaglia con Toprak Razgatioglu, caduto nel finale dopo aver tirato fuori il meglio dalla sua Yamaha. Splendido secondo posto per Danilo Petrucci, che con una rimonta inesorabile arriva a superare Jonathan Rea proprio nell'ultima curva. Appena giù dal podio Axel Bassani, anch'egli autore di una bella rimonta dopo un errore nelle prime fasi, un'uscita sulla ghiaia mentre stava lottando per la prima posizione con Bautista.