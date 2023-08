Superbike, definita sede ultimo GP: Jerez chiude il calendario

ROMA - È stata annunciata la sede del Gran Premio che andrà a chiudere la stagione di Superbike : come annunciato dalla federazione, il mondiale si chiuderà nel weekend tra il 27 e il 29 ottobre a Jerez . Il campionato delle derivate di serie, quindi, correrà sul circuito spagnolo per la 21° volta, con l'ultima risalente a settembre del 2021. La decisione è stata presa dopo che, nelle scorse settimane, era stato cancellato il Gran Premio d'Argentina a causa della concomitanza delle elezioni nel Paese sudamericano e il conseguente rischio di tensioni.

Superbike, la situazione dopo otto GP

Attualmente, il campionato di Superbike sta affrontando il periodo di pausa estiva, e riprenderà nel weekend del 10 settembre in Francia, a Magny-Cours, per poi chiudere con un trittico iberico con Aragon, Portimao e, appunto, Jerez. Dopo le prime otto tappe, Alvaro Bautista, in questi giorni impegnato con un nuovo test sulla Ducati MotoGP, è leader della classifica con 74 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu.