Ducati, nel 2024 torna Iannone: l’annuncio di Dall’Igna per la Superbike

ROMA - Andrea Iannone tornerà presto in sella a una Ducati , e lo farà nel mondiale di Superbike . È questo l'annuncio di Luigi Dall'Igna , che ha spiegato come il pilota classe '89 farà parte di un team satellite della scuderia di Borgo Panigale nella stagione 2024 del mondiale delle derivate di serie. Infatti, il 1° novembre terminerà la squalifica per doping a carico di Iannone, che ha tenuto il pilota di Vasto lontano dalle corse per quattro anni. Per Iannone sarà la prima esperienza in Superbike , dopo una carriera passata nelle classi del motomondiale, anche in sella della Ducati tra il 2013 e il 2016.

Iannone in Ducati, le parole di Dall'Igna

Ai canali della MotoGP, Dall'Igna ha dichiarato: "Andrea è un nome importante per la Ducati: dal mio arrivo, è sua la prima vittoria, nel 2016 in Austria. Ricordo molto bene come provi a fare del suo meglio ogni volta. Lo rispetto e sono molto felice che torni in Ducati, non nel nostro team ma in una team satellite. Non conosco al meglio la sua reale situazione con la Wada - ha aggiunto Dall'Igna in merito alle tempistiche per vedere Iannone provare la sua nuova moto -, per cui non ne voglio parlare. Di sicuro avrà bisogno di tempo per tornare al suo massimo potenziale, ma ha tanto talento e spero che possa raggiungere dei risultati già nel 2024".