Superbike, Rea addio a Kawasaki dopo nove anni: Lascio nel momento giusto

ROMA - È stata una settimana davvero molto intensa per la Superbike, quella che ha segnato la fine della pausa estiva e la ripresa del campionato, con la tappa di Magny-Cours in scena questo weekend. In particolare, a tenere banco è stato il mercato piloti, con novità che hanno riguardato anche la Ducati, con la promozione di Nicolò Bulega al fianco di Alvaro Bautista al posto di Michael Ruben Rinaldi. Ma la novità più importante è senza dubbio l'addio di Jonathan Rea alla Kawasaki: si tratta di uno dei trasferimenti più clamorosi nella storia della categoria, con il britannico che lascia il team dopo nove stagioni e sei titoli mondiali per passare in Yamaha dal 2024.