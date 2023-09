Superbike, Bautista fa sua gara-2 Magny-Cours: battuti Razgatlioglu e Rea

Il campione della Ducati vince in solitaria in una gara vissuta in due parti, dopo una bandiera rossa per un incidente nei primi giri

MAGNY-COURS - Alvaro Bautista torna alla vittoria nella gara-2 di Magny-Cours, che chiude la tappa francese di Superbike. Lo spagnolo della Ducati vince con un vantaggio considerevole sulla concorrenza, in una gara che è stata interrotta dopo sei giri dopo l'incidente tra Redding e Aegerter, che ha portato anche a una doppia penalità al britannico. Spettacolare il duello alle spalle di Bautista, con Toprak Razgatlioglu che ha la meglio su Jonathan Rea, al quale manca lo spunto proprio all'ultimo passaggio. Da segnalare anche il testa a testa tra Axel Bassani e Danilo Petrucci, con l'ex MotoGP che arriva settimo dietro al connazionale, sfogando la propria rabbia contro il cupolino, rotto con un pugno dopo aver tagliato il traguardo. Si ritira per problemi tecnici nel finale, invece, l'altra Ducati Aruba di Michael Ruben Rinaldi. Superbike, ordine di arrivo gara-2 Magny-Cours Bautista Razgatlioglu Rea Locatelli Gerloff Bassani Petrucci Gardner Vierge Oettl Lecuona Baz Baldassarri Syahrin Soomer © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Il racconto di gara-1 Wild card per Alvaro a Sepang Tutte le news di Superbike

