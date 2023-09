Superbike, Petrucci con Ducati e Barni nel 2024: ufficiale il rinnovo

ROMA - Danilo Petrucci ha rinnovato il suo contratto con il team Barni in Superbike anche per il 2024. Il pilota ternano, che sta disputando la sua prima stagione nel campionato delle derivate dopo il lungo periodo in MotoGP, è attualmente sesto in classifica piloti, mentre Ducati - che fornisce le moto anche a Barni - domina la classifica costruttori. Grande soddisfazione di Marco Barnabò, numero uno di Barni: "Sono molto felice del rinnovato accordo- le sue parole -. Quando abbiamo iniziato l’avventura con Danilo avevo già l’idea di fare un percorso con lui. Voglio ringraziare il pilota che ha fiducia in noi, i ragazzi del team che stanno lavorando alla grande, la Ducati e tutti gli sponsor che hanno deciso di supportarci per far sì che Danilo potesse restare ancora con noi".