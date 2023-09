Superbike, Rinaldi vince gara-1 ad Aragon. 2° Razgatlioglu, out Bautista

ARAGON - Michael Ruben Rinaldi si è aggiudicato la vittoria di gara-1 del Gran Premio d'Aragon di Superbike. Il pilota italiano della Ducati del team Aruba torna a vincere dopo due anni al termine di una gara in rimonta, in cui è partito dalla quinta casella. Secondo posto per Toprak Razgatlioglu, che nel finale supera Jonathan Rea, terzo al traguardo, conquistando punti importantissimi su Alvara Bautista: il campione del mondo in carica, infatti, è caduto due volte, la prima al quinto giro mentre era in testa, e poi nel finale quando comunque era fuori dalla zona punti. Ora Bautista ha solo 37 punti di vantaggio su Toprak. Giù dal podio Locatelli e Petrucci.